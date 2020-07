Auxílio Emergencial: veja a situação de cada lote e parcela de pagamento

No total, até o momento, são quatro lotes de pagamento em cada uma das três parcelas já liberadas, que contemplam os trabalhadores aprovados até o final de junho para receber o benefício

Os trabalhadores elegíveis ao Auxílio Emergencial têm diferentes calendários para receber os benefícios.

PUBLICIDADE

Quem se inscreveu para receber a ajuda de R$ 600 por meio do aplicativo ou do site do programa tem calendários de pagamentos divididos em quatro lotes, em cada uma das três parcelas já liberadas. Isso acontece porque o pagamento é liberado à medida que os inscritos vão sendo aprovados. Novas parcelas ainda deverão ser pagas.

No caso dos que já recebiam o Bolsa Família, os pagamentos do novo benefício seguem as mesmas datas previstas para o bolsa. Para os que estavam no Cadastro Único mas não recebiam o Bolsa Família, o calendário de pagamentos é o mesmo do primeiro lote dos inscritos via aplicativo e site.

Inscritos via app e site

No total, até o momento, são quatro lotes de pagamento, que contemplam os trabalhadores que foram aprovados até o final de junho para receber o Auxílio. Os dois últimos lotes, 3 e 4, incluem apenas aprovados em junho, que só receberam a primeira parcela do benefício até agora e aguardam a liberação das próximas – veja abaixo a situação de cada lote.

O governo já anunciou que estenderá o pagamento do Auxílio por mais dois meses. A proposta é que sejam pagas, para os cadastrados no site e aplicativo, mais quatro parcelas, que somarão R$ 600 por mês, totalizando R$ 1,2 mil. Ou seja, no total serão sete parcelas:

O pagamento deverá ser feito da seguinte maneira:

R$ 500 no início do mês;

R$ 100 no fim do mês;

R$ 300 no início do mês;

R$ 300 no fim do mês.

Lote 1

Quem são: trabalhadores aprovados em abril

Situação atual: beneficiários receberam a 3ª parcela em poupança social digital da Caixa entre 27 de junho e 4 de julho. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro.

Parcelas que faltam: 4ª, 5ª, 6ª e 7ª parcelas. Datas não foram divulgadas.

Lote 3

Quem são: aprovados no início de junho

Situação atual: beneficiários receberam a 1ª parcela em poupança social digital em 16 ou 17 de junho. Saques foram liberados entre 6 e 14 de julho.

Parcelas que faltam: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª parcelas. Datas não foram divulgadas.

Lote 4

Quem são: aprovados no fim de junho

Situação atual: beneficiários receberam a 1ª parcela em poupança social digital entre 27 de junho e 4 de julho. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro.

Parcelas que faltam: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª parcelas. Datas não foram divulgadas.

Inscritos no Cadastro Único, mas fora do Bolsa Família

O calendário acompanha o Lote 1 dos inscritos via app e site. Também serão sete parcelas, sendo que as quatro últimas serão pagas ao longo de dois meses e vão somar, ao todo, R$ 1,2 mil.

Situação atual: beneficiários receberam a 3ª parcela em poupança social digital da Caixa entre 27 de junho e 4 de julho. Saques serão liberados entre 18 de julho e 19 de setembro.

Parcelas que faltam: 4ª, 5ª, 6ª e 7ª parcelas. Datas não foram divulgadas.

Trabalhadores dentro do Bolsa Família

Os pagamentos seguem o calendário do próprio benefício. Para estes, não haverá ‘divisão’ dos últimos dois meses do benefício. Assim, embora o valor seja o mesmo, serão apenas 5 parcelas, todas elas de R$ 600.

Situação atual: beneficiários receberam a 3ª parcela entre os dias 17 e 30 de junho.

Parcelas que faltam: 4ª e 5ª parcelas. Os pagamentos serão feitos seguindo o calendário do Bolsa Família, sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês. Assim, a 4ª parcela será paga entre 20 e 31 de julho; e a 5ª, entre os dias 18 e 31 de agosto.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários