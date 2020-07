Avó de Michelle Bolsonaro volta a ser intubada e respira por aparelhos

Ela está internada no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), com diagnóstico de Covid-19

Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) informou, nesta quinta-feira (30/7), que a avó da primeira-dama Michelle Bolsonaro, Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, voltou a ser intubada. Ela está internada no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

Segundo o Iges, a idosa faz uso de ventilação mecânica. Maria Aparecida chegou a ser transferida para uma unidade de terapia intensiva (UTI) no início do mês, mas apresentava lenta recuperação. Ela foi diagnosticada com Covid-19.

Segundo médicos que atuam no tratamento de Maria Aparecida, a paciente apresentou episódio de taquipneia – aceleração do ritmo respiratório. Ela está afebril e se alimenta através de sonda nasoenteral. Os profissionais de saúde afirmam que os “familiares estão cientes do quadro”.

“Estou muito triste com tudo isso”, disse, ao Metrópoles, Maria de Fátima Ferreira, filha de Maria Aparecida e tia de Michelle Bolsonaro.

