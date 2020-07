Band suspende gravações do MasterChef e faz equipe ir a hospital por coronavírus

A Band pegou de surpresa todos os funcionários envolvidos na produção da nova temporada do MasterChef e os obrigou a ir ao hospital nesta quinta-feira (2) para se submeterem ao teste do novo coronavírus (Covid-19) após dois funcionários terem testado positivo para a doença. Por conta disso, todas as gravações desta semana foram suspensas e só deverão ser retomadas na segunda-feira (6).

A apresentadora Ana Paula Padrão e os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça e Erick Jacquin não foram poupados da determinação e também tiveram de ir ao hospital, assim como a equipe de produção, montagem, cinegrafistas e operadores.

PUBLICIDADE

A Band confirmou ao Notícias da TV a paralisação das gravações nesta semana. “As gravações do MasterChef Brasil que seriam realizadas nesta quinta (2) e sexta-feira (3) foram canceladas para atuarmos no rastreamento de todas as pessoas que tiveram contato com os colaboradores, e também para que todos da equipe realizem os testes de Covid-19”, disse a emissora em nota.

A Endemol, produtora que é dona do formato, ficou responsável pelos custos dos exames de toda a equipe.

Em maio, a direção da emissora havia decidido enfrentar os riscos de produzir a sétima temporada do MasterChef Brasil em plena pandemia do novo coronavírus. Os preparativos tinham se iniciado em março, mas os trabalhos foram interrompidos.

Nessa nova edição, a Endemol Shine teve de alterar o formato consideravelmente: há um número limitado de participantes por episódio (em torno de oito), e eles mantêm uma distância mínima de dois metros. Não há provas em grupo nem gravações externas. Tudo é realizado em estúdio higienizado e com entrada controlada.

Outra novidade importante: cada episódio terá uma sequência de provas eliminatórias e consagrará um campeão, que não deverá voltar mais à atração. O prêmio (ainda não definido) será dividido entre o vencedor e uma entidade assistencial que está trabalhando no combate aos efeitos da pandemia. Será um MasterChef com “pegada” social.

Confira o comunicado da Band na íntegra sobre a interrupção das gravações do reality show MasterChef Brasil:

“A Band e a Endemol Shine Brasil iniciaram em junho as gravações da nova temporada do talent show MasterChef Brasil, seguindo rigorosamente todas as orientações de segurança da OMS (Organização Mundial da Saúde), Ministério da Saúde, Governo do Estado de São Paulo e normas globais que estão sendo aplicadas pela Endemol Shine Group, e que já conta com vários territórios que retomaram suas gravações em produções internacionais.

Desde o início da quarentena, a produção do MasterChef Brasil conta com uma comissão multidisciplinar formada por médicos do trabalho, médicos infectologistas e profissionais da área, atuando na implementação e orientações das normas de saúde e prevenção que serão aplicadas em todos os estágios da produção.

Entre os protocolos que estão sendo adotados na produção do MasterChef Brasil, estão a aferição de temperatura diária dos colaboradores, restrição e controle da circulação de pessoas dentro do estúdio e switcher, identificadas com crachás de cores diferentes para cada nível de acesso, estação de higienização exigida para a entrada no estúdio, distância segura entre funcionários e elenco, uso obrigatório de máscaras e processos de higiene ostensivos no estúdio e locais de trabalho.

Além disso, todos os colaboradores da equipe receberam da empresa kits individuais com 20 máscaras de algodão duplo, álcool em gel 70%, e copos de silicone reutilizáveis. A produção também conta com um controle rigoroso de uma equipe exclusiva responsável pelo cumprimento de todos os protocolos, bem como a troca de máscaras a cada duas horas, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde –controle este possível já que as máscaras foram produzidas de cores diferentes.

Ainda que todos da equipe respeitem rigorosamente os protocolos de segurança, no início desta semana foram identificados dois casos confirmados de Covid-19 entre os colaboradores do MasterChef Brasil, sendo estes isolados imediatamente do resto do time. Um deles é assintomático, e o outro apresentou sintomas leves.

Ambos realizaram os testes oferecidos pela produção do MasterChef Brasil no Hospital Albert Einstein e estão afastados desde então das gravações, sendo assistidos diariamente pela equipe de produção e pelo Dr. Jean Carlo Gorinchteyn, do Hospital Albert Einstein, que está realizando a consultoria para a Endemol Shine Brasil desde o início da quarentena.

Com o surgimento dos casos, e seguindo as normas de segurança já previstas pela Endemol Shine Brasil e Band que prezam em primeiro lugar pela saúde, segurança e bem-estar da equipe, as gravações do MasterChef Brasil que seriam realizadas nesta quinta (2) e sexta-feira (3) foram canceladas para atuarmos no rastreamento de todas as pessoas que tiveram contato com os colaboradores, e também para que todos da equipe realizem os testes de Covid-19 no Hospital Albert Einstein.

Por precaução também foi realizado novo reforço na higienização de todos os postos de trabalho, com produtos especializados. É importante esclarecer que o elenco e participantes já foram testados, todos com resultado negativo. As gravações serão retomadas, à princípio, na próxima segunda-feira (6), prezando sempre responsabilidade na transparência com nosso time, e segurança de todos os envolvidos.”

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários