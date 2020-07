Bandidos invadem churrasco de família e assassinam homem a tiros em Rio Branco

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede

Francisco Gilcimar Sabóia de Freitas, de 39 anos, foi morto com 3 tiros dentro da própria residência, no início da tarde deste domingo (12), na Rua Lúcio Batista, no Bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, dois homens chegaram em uma motocicleta modelo CB-300, de cor amarela, quando o garupa desceu e de posse de uma arma de fogo invadiu a residência e viu Francisco que participava de um churrasco em família. O criminosos sacou uma pistola e efetuou três disparos que acertaram a vítima com um tiro no peito e dois no abdômen.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que Francisco já estava sem vida. A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Após a ação o bandido voltou correndo para o veículo e fugiu pela Rua Rio Grande do Sul, onde ao entrar na Estrada da Sobral acabou batendo no funcionário de uma empresa terceirizada, Emerson D’ávila Cardoso, de 41 anos. Depois da colisão, os criminosos levantaram do chão pegaram a motocicleta e continuaram a fugir sentido Bairro Palheiral, pelo Canal da Maternidade.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou a ambulância de suporte avançado. Após receber os primeiros atendimentos, Emerson foi levado ao Pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

