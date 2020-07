Bandidos roubam carro de motorista de aplicativo e ferem 3 pessoas a tiros

Um morador se solidarizou com as vítimas e encaminhou os dois homens para o PS

Três homens assaltaram um motorista do aplicativo e realizaram uma tripla tentativa de homicídio, nesta quarta-feira (1), em Rio Branco. Segundo a polícia, os criminosos solicitaram uma corrida no Bairro Vila Acre e fizeram o motorista dirigir até o Bairro São Francisco, onde anunciaram o assalto.

Os bandidos colocaram o profissional no porta-malas, assumiram a direção do carro e dirigiram até no Bairro Santa Inês, onde feriram Israel, 30 anos, Alisson, 31, e outro homem ainda não identificado a tiros.

Segundo informações de testemunhas, o trio estava reunido na calçada da Travessa Coelho, quando o veículo se aproximou e parou perto do grupo. Um dos criminosos desceu do veículo e começou a efetuar vários disparos de arma de fogo contra o trio.

Israel foi atingido por um projétil no pé. Alisson foi baleado no abdômen e na perna. Já a terceira vítima apenas pegou um tiro de raspão na perna. Após a ação, os bandidos fugiram do local e abandonaram o carro e o motorista no Bairro Vila Acre.

Um morador da região se solidarizou com as vítimas e encaminhou os dois homens para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito. Em seguida, uma ambulância encaminhou os dois feridos ao pronto-socorro de Rio Branco. A terceira vítima não foi levada ao hospital.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

A motivação do crime ainda é desconhecida pela polícia. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

