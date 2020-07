BASA anuncia que realizará concurso público até janeiro de 2021

O Banco da Amazônia (BASA) anuncia a realização de novo concurso público para a seleção de profissionais da área de Tecnologia da Informação (TI). A previsão de divulgação do edital está entre o final de 2020 e janeiro de 2021. A organizadora será a Fundação Cesgranrio.

De acordo com o Coordenador de Planejamento de Pessoas, Pablo Nahmias, os aprovados para esta área específica ocuparão o cargo de nível superior de TC – Técnico Científico. “Serão ofertadas cinco vagas para preenchimento imediato, além de cadastro de reserva”, informou.

O coordenador adiantou que o BASA somente iniciará, em 2021, o estudo para realização de novo concurso público para o cargo de Técnico Bancário (TB), o qual exige nível médio. “Somente após esse estudo, será informada a quantidade de vagas, informações sobre a contratação da empresa organizadora e demais informações inerentes ao processo”.

A Gerência Executiva de Gestão de Pessoas informa que, em 2018, o BASA realizou concurso público para provimento do quadro de técnicos bancário (TB) e científico (TC) – TI e médico do trabalho, onde foram ofertadas 46 vagas, sendo 20 vagas para TB, 25 para TC-TI e uma vaga destinada para Médico do Trabalho, além da possibilidade de formação de cadastro de reserva.

O resultado final do concurso público 2018 foi homologado no Diário Oficial da União em 03.07.2018, com validade até 02.07.2019. Posteriormente foi prorrogado por mais um ano, tendo validade até 02/07/2020. Neste certame, foram aprovados 350 candidatos para o cargo de TB e 29 para TC-TI. Porém, não houve aprovados para a área de formação de Médico do Trabalho.

As convocações para suprimento das vagas foram iniciadas em janeiro de 2019. “Já foram convocados 171 candidatos para o cargo Técnico Bancário. Desse total, atualmente há 67 candidatos que estão em processo de contratação”, informou Pablo Nahmias.

