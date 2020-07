BBB: Kaysar afirma ter feito sexo com Patrícia e sister fica chateada com revelação

A décima oitava edição do ‘Big Brother Brasil’ segue rendendo mesmo dois anos após sua exibição. É que a temporada voltou a boca no povo nessa terça-feira (14), após Kaysar Dadour revelar que ele e Patrícia Leitte fizeram sexo durante o confinamento.

Após ficar sabendo da notícia, a ex-sister confirmou o ato, mas afirmou estar chateada com o sírio. “A gente meio que combinou que não falaríamos sobre isso. Mas aconteceu, como muitas coisas acontecem no BBB e as 70 câmeras não pegam”, disse ela.

“Gosto muito do Kaysar, tenho um carinho muito grande por dele. É uma pessoa que fez parte da minha história. Todos do BBB fizeram, e ele principalmente, porque me relacionei com ele na casa, mas fiquei um pouco chateada porque era uma coisa tão nossa. Lá na casa tem muito a questão da carência e a gente faz coisa que não faria. Também acho que errei em certos aspectos, de ter me envolvido”, finalizou Patrícia.

