Bebê nasce com duas cabeças

Parte da imprensa internacional repercute, ao longo dos últimos dias, um caso que tem dado o que falar em todo o mundo. Uma mulher que vive no Uzbequistão, na Ásia, foi obrigada pelo sogro a entregar o filho recém-nascido para a adoção. O motivo? A criança nasceu com duas cabeças.

De acordo com o Daily Star, a mulher foi obrigada pelo sogro a dar à luz ao bebê mesmo sabendo que ele tinha duas cabeças. Muito religioso, o homem teria impedido que a nora realizasse um aborto com a expectativa de que o neto viesse ao mundo saudável. Como não foi o que ocorreu, ele determinou que a criança deve ficar sob os cuidados do governo.

Bebê nasceu com duas cabeças, mas possui apenas um corpo (Divulgação/Habar24)

Segundo a equipe médica responsável pelos cuidados com o bebê, ele tem duas cabeças com cérebros separados. No entanto, compartilham apenas um corpo – com dois pulmões, um único estômago e órgão genital.

O médico Dilshod Rakhmonov contou à imprensa local que o nascimento de bebês com duas cabeças é raro. Segundo ele, apenas 1 em 200 mil nascidos apresentam a condição, que pode ser provocada pelo parentesco próximo entre os pais ou por outras causas, como exposição à radiação por exemplo. “Essas crianças podem viver uma vida longa, podem viver até os 30 ou 50 anos de idade”, explicou o especialista sobre a expectativa de vida.

Um amigo da mulher, cuja identidade também não foi divulgada, foi outro a comentar o caso. “É difícil imaginar o que ela estava pensando todos esses meses e como ela via o futuro do filho. Ela é mãe. Ela apenas rezou”, disse.

De acordo com Rakhmonov, o caso do bebê, no entanto, é mais complicado por conta do único corpo com que nasceu. Apesar disso, ele garante que a equipe médica fará o possível para “tomar todas as medidas” e fazer com que o bebê sobreviva. “Vamos realizar verificações complexas”, afirmou.

