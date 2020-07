Bebedeiras acabam em brigas e dois homens feridos em bairros de Rio Branco

Dois homens foram esfaqueados durante bebedeiras em bairros diferentes de Rio Branco, na noite desse domingo (5). Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao pronto-socorro de Rio Branco.

Na primeira ocorrência, o jovem Henrique Moura de Araújo, 18 anos, acabou se desentendendo com outras pessoas que estavam participando de uma bebedeira na Rua 7 de setembro, no Bairro Novo Esperança.

Segundo informações da polícia, Henrique foi agredido a golpes de ripa, além de ser esfaqueado no pescoço. Ele perdeu muito sangue, mas conseguiu fugir do local para não ser morto e recebeu ajuda de populares que acionaram o Samu. De acordo com a equipe médica, o estado de saúde dele é grave.

Na segunda ocorrência, Francisco das Chagas de Freitas Vidal, 34 anos, estava bebendo com alguns “amigos” em um bar, localizado na rua principal do Bairro Adalberto Sena, quando na saída do estabelecimento acabou discutindo e se desentendendo com algumas pessoas.

Um dos acusados tomou posse de um “gogó” de garrafa de vidro e partiu para cima de Francisco, que foi ferido no braço direito e perdeu muito sangue. Após o homem ser ferido, os envolvidos na briga fugiram do local.

Francisco foi socorrido por uma unidade básica do Samu e levado ao pronto-socorro em estado de saúde estável.

Em ambos os casos a Polícia Militar esteve no local e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

