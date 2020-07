Benefício Suspenso do INSS: como conseguir recuperar?

No Estado do Rio de Janeiro, 24.640 segurados tiveram o benefício suspenso, deixados as pessoas desesperadas e sem saber o que fazer. Mas existe uma maneira de recuperar o pagamento, porém, desde que não tenha sido fraudado.

Serão avaliados: aposentadoria por invalidez e auxílio-doença e que estão há mais de seis meses sem revisão, além de aposentados em geral e pessoas que recebem outros pagamentos como pensão por morte ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é pago a idosos e deficientes de baixa renda, e trabalhadores rurais.

PUBLICIDADE

Será necessário que cumpram as exigências em 30 dias, já para aposentadoria rural, o prazo será de 60 dias, que serão contados a partir da convocação, ou poderão perder o benefício.

Especialistas indicam, que para evitar a perda do benefício, é deixar a documentação e laudos médicos em dia, atualizar endereços no INSS ficar atento aos canais de comunicação para uma eventual convocação.

Atenção: Os segurados com 60 anos ou mais que recebem aposentadoria por invalidez estão fora do pente-fino.Ao chegar a essa idade, eles não podem mais perder o benefício, e a Medida Provisória 871, que instituiu o pente-fino, não mexeu nesse direito.

“Mais de 1,8 milhão de beneficiários com processos suspeitos estão sendo notificados pelo INSS”, informou o presidente do órgão Renato Rodrigues Vieira. As pessoas chamadas têm 30 dias para comparecer à uma agência da Previdência para prestar esclarecimentos e atualizar os dados cadastrais se for o caso.

“É importante ter os dados atualizados no INSS para não correr o risco de ser chamado e não receber a carta”, alerta Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP).

Um total de 261 mil benefícios foram cancelados em 120 dias em todo o país. 59% eram recebidos de forma irregular pelos representantes legais dos beneficiários falecidos, o chamado pagamento pós-óbito.

Uma outra fraude encontrada foi o recebimento indevido de benefícios assistenciais por servidores públicos.O INSS informou que, em 92,5% dos casos desse tipo com suspeita de irregularidade foi constatado efetiva fraude. O recebimento de forma indevida do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda foi onde se encontrou mais irregularidades.

Auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez interrompidos pelo INSS o que fazer?

Caso o segurado teve o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez interrompidos no pente-fino do INSS e não tem como recorrer da decisão. Deverá entrar com um recurso no Conselho de Recursos do Seguro Social (CRSS) respeitando o prazo de 30 dias após o corte do benefício.

O segurado irá preencher um formulário do INSS e deverá reunir documentos e laudos médicos comprovando que ainda necessita do benefício. Será necessário também apresentar um documento com foto e o número do seu CPF.

Agendamento

Para que você possa entregar o recurso, deverá agendar uma data através do telefone 135, pelo site ou direto nas agências do INSS.

Segundo a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), Adriane Bramante, o pedido para restabelecer o auxílio ou aposentadoria por invalidez pode ter uma demora:

“O problema é o tempo de espera”. Para se ter uma ideia, somente no Rio de Janeiro, esse prazo é de 146 dias. “E nesses meses o beneficiário não recebe. Tem o benefício cessado”, acrescenta.

O Prazo

Para julgar o recurso do segurado, o CRSS terá 85 dias. Entretanto, a espera pode chegar a um ano ou um ano e meio.

“O segurado vai ser submetido, possivelmente, a uma nova perícia feita por uma junta médica com corpo médico da Junta de Recursos, diferente da qual ele passou no INSS”, avalia Adriane.

Caso, o INSS reconheça que o segurado realmente tem direito e está precisando do benefício, poderá receber inclusive os atrasados.

Fazer novo pedido do benefício

Para quem recebia o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e foi cortado pelo INSS, deverá fazer um novo pedido do benefício. Exceto o aposentado por invalidez há mais de 5 anos e que esteja nos seis primeiros meses de fim do benefício (quando irá receber 100% do valor).

Ação Judicial

Uma coisa que vem acontecendo é o aumento de ações judicias contra o pente-fino do INSS. Isso porque uma Ação Judicial pode ser o caminho mais rápido para conseguir restabelecer o direito de receber o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Em alguns casos, o próprio INSS acaba querendo entrar num acordo com o segurado que entrou na Justiça. Sendo o beneficiário ganhador da causa, o juiz poderá determinar que o benefício seja restabelecido imediatamente.

“O aluguel vence todo mês, a pessoa precisa comer, pagar as contas. Ela vai para a empresa, e a empresa diz que não tem condição de trabalhar, o INSS diz que ela tem condição. O melhor é ela procurar a Justiça”, finaliza Adriane.

Advogados

Numa primeira etapa do processo judicial, no Juizado Especial Federal, não será necessário a presença de um advogado. Porém se o perder na primeira instância, irá precisar de um especialista para seguir em frente. O bom, é contratar logo no inicio, um advogado previdenciarista.

Importante:

Tenha sempre exames e laudos médicos atualizados. De seis em seis meses o segurado passe pelo médico para atualizar seus relatórios, menos em casos de exames mais complexos, como ressonância magnética (solicitado anualmente), orienta Adriane Bramante.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários