Bittar e Gladson se reúnem com caciques do MDB local para cessar fogo amigo

O clima de estranheza entre o governo Gladson Cameli (Progressistas) e o MDB do Acre pode estar com os dias contados. Na manhã desta terça-feira (14), o governador se reuniu, em Brasília, com os caciques do partido para ensaiarem uma reaproximação.

O encontro foi intermediado pelo senador Márcio Bittar (MDB), que defende a manutenção da unidade das forças que derrotaram o PT em 2018.

“Nós ajudamos a ganhar uma Eleição depois de 20 anos. Então não é natural que a gente trabalhe contra agora. O natural é respeitar, dar sossego, dar tranquilidade, ajudar a governar, que é o que eu estou tentanto fazer”, disse o parlamentar.

Bittar quis, especialmente, aparar as arestas diante de uma possível candidatura própria do MDB ao governo em 2022, que vinha sendo ventilada dentro e fora do partido.

“Há uma maturidade tanto dos quadros do MDB e do governador de que não é hora de preparar candidatura ao governo, mas sim dar ao Gladson a tranquilidade que ele terá nosso apoio para se reeleger. O MDB marchará com Gladson em 2022”, garantiu o senador.

O encontro foi preparado aproveitando a presença das lideranças locais do MDB em Brasília para reunião com o presidente nacional da sigla, Baleia Rossi, sobre conjuntura eleitoral para novembro deste ano.

Participaram o pré-candidato a prefeito de Rio Branco, Roberto Duarte, os deputados federais Jéssica Sales e Flaviano Melo, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Wagner Sales, o senador Márcio Bittar, João Corrêia e o secretário-geral do partido, Aldemir Lopes.

