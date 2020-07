Bob Esponja morreu? Essa tirinha vai te fazer chorar junto com os fãs

E se o Bob Esponja morresse? A pergunta mórbida foi o que inspirou o ilustrador Cheko Aguilar a criar uma tirinha que vem circulando pela web nas últimas horas — e emocionando os fãs do personagem do desenho animado.

A tirinha, que depois virou animação, é narrada do ponto de vista do Lula Molusco, e retrata como os moradores da Fenda do Biquíni lidariam com a partida do personagem.

O emocionante trabalho do ilustrador foi um golpe duro para o pessoal que já está, digamos, “fragilizado” na quarentena.

O resultado foi uma manhã banhada de lágrimas.

Esse ano não dá folga mesmo, né?

Os TTs podem ser traiçoeiros às vezes…

Odiei, 10/10!