“Bolsa enche o bucho”: Governo apresenta proposta do auxílio emergencial; conheça

As ações socioassistenciais do governo do Acre vêm alcançando praticamente todas as classes vulneráveis do estado. Na manhã desta sexta-feira, 17, a Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM) apresentou a proposta de auxílio emergencial às famílias em situação de fragilidade social decorrente da pandemia da Covid-19, que irá contemplar todos os municípios do Estado.

O programa irá atuar junto às secretarias municipais de assistência social, que identificarão as famílias que estão no Cad-Único e ainda não receberam auxílio emergencial ou outro benefício do governo federal. As famílias serão beneficiadas com Cartão Solidário no valor de R$150,00 para compras de itens de primeira necessidade (gêneros alimentícios), em estabelecimentos comerciais credenciados.

Além do Cartão Solidário, o governo estadual também está disponibilizando o Cartão Acolhimento, que beneficiará as casas terapêuticas, a Fundação Betel e o Lar Vicentino, com R$ 115,00 por acolhido, para aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização.

O diretor-presidente do Educandário Eunice Weaver, de Cruzeiro do Sul, Rinauro Lima, falou da importância de o governo atuar junto com as instituições: “Essas parcerias são fundamentais, estamos distribuindo sacolões, além dessa modalidade de auxílio em cartão de débito, o que possibilita às famílias alternar suas compras”.

A coordenadora da SEASDHM em Cruzeiro do Sul, Milca Santos, explicou que “esses investimentos provém do Banco Mundial e beneficiarão milhares de famílias, apoiando e minimizando os impactos socioeconômicos das famílias em situação de vulnerabilidade”.

