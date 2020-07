Bolsonaro viraliza com uso e defesa polêmica da hidroxicloroquina

Apesar de defender o uso do medicamento, o presidente admitiu que não há comprovação científica de que a hidroxicloroquina ajude no combate ao novo coronavírus

Ao anunciar que tinha testado positivo para covid-19, o presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo mostrando que tem tomado hidroxicloroquina como parte do tratamento para a doença. Segundo Bolsonaro, após iniciar o tratamento na segunda-feira (6/7), ele tem se sentido melhor, tendo se livrado dos sintomas iniciais como mal estar, febre e cansaço. Apesar de defender o uso do medicamento, o presidente admitiu que não há comprovação científica de que a hidroxicloroquina ajude no combate ao novo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde (OMS) não recomenda a ingestão da droga para o tratamento de covid-19 e alerta para perigosos possíveis efeitos colaterais.

