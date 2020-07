Bozella quer apaziguar crise e elogia Rocha: “Todo partido quer um vice-governador”

A liderança do PSL disse que veio ao Acre para apaziguar a crise política que o partido enfrenta

O vice-presidente do Partido Social Liberal (PSL), deputado Júnior Bozella, concedeu uma entrevista coletiva, no Centro de Rio Branco, para tratar da possível filiação do vice-governador Wherles Rocha. Segundo ele, o partido tem interesse em nomes de peso para engrandecer o partido nas eleições deste ano e em 2022.

Bozella disse que veio ao Acre para apaziguar a crise política buscar consenso. “Estamos buscando um entendimento dos fatos. Toda decisão deve ser discutida. Vamos esgotar as possibilidades nesse assunto”, declarou.

O deputado estadual de São Paulo, contou que o PSL é hoje um dos maiores partidos do país e que a provável vinda de Rocha à sigla vai trazer resultados futuramente. “As pessoas que estão no partido tem que entender que existe um projeto para 2022 à nível nacional. Cada Estado vai ter que seguir o que o partido pretende”, explicou.

Por fim, a liderança do PSL elogiou Major Rocha e disse que os partidos sonham em ter nomes dessa engrenagem política. “O vice-governador quer vir para o partido e nós queremos ele, é legítimo. Todo partido quer ter um vice-governador”, argumentou.

