PRF prende homem transportando 13,2 kg de cocaína em fundo falso

Um homem de 29 anos foi preso por tráfico de drogas, no início da noite desta sexta-feira (3), no km 65 da BR-364, próximo à Vila Campinas, no interior do Acre.

Segundo informações dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização a equipe avistou veículo modelo Saveiro, de cor cinza e placa CDH 1686, e deram ordem de parada, sendo obedecida pelo motorista.

Na entrevista, o condutor apresentou os documentos pessoais e do carro, mas se mostrou muito nervoso. Diante da suspeita foi feita uma revista na carroceria e foi descoberto em um fundo falso os 13,2 quilos de pasta base de cocaína.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado juntamente com a droga para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.

