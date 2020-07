Brendha Haddad protagoniza o filme ‘Visão de quarentena’, sobre isolamento no país

A atriz Brendha Haddad, figurinha carimbada em diversas campanhas publicitárias no Acre e que brilhou em uma série gravada no estado, será protagonista do filme “Visão de quarentena”. No curta metragem, que tem direção de Guilherme Pedro e roteiro de Leon Borghes, a atriz, que viveu recentemente a vilã Anaid em “Jezabel”, divide a cena com Leon.

De acordo com divulgação da produtora, o filme, todo gravado em equipe reduzida e seguindo todas as leis de saúde da OMS, contorna de maneira objetiva as situações mais comuns vivenciadas durante esse período de pandemia.

A história retrata de forma dinâmica em tela dupla ações e reações em estado de confinamento.

