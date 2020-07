Bruno & Marrone, Péricles e Elza Soares: veja lives-show deste sábado

PUBLICIDADE

Às 16h, o Villa Mix Music Festival apresenta a BBQ Mix Em Casa. O evento contará com apresentação de Bruno & Marrone, Edson & Hudson, Leonardo e Os Parazim. O show será transmitido no canal do YouTube do Villa Mix.

No mesmo horário, a live Eu Soul Vc apresenta Gian & Giovani e grandes nomes da música evangélica, como Bruna Karla e Bispa Sônia. O show acontece no YouTube e em canais de TV evangélicas.

O Todxs Music Festival será transmitido, às 17h, no TikTok com o melhor da música eletrônica. Neste primeiro dia do show, o DJ Liu um dos players mais requisitados nos clubes e festivais do país, incluindo Tomorrowland Brasil, Lollapalooza, Rock in Rio e Electric Zoo Festival. Liu dividirá o comando das pickups com Dre Guazzelli, Cevith e Lari Hi.

O Bailão da Lexa promete muito funk e começa às 18h em seu canal do YouTube. No mesmo horário, o cantor Péricles chega em seu canal do YouTube em uma live com show recheada de muito pagode de qualidade. A live Samba do Rei promete muito samba dos anos 1980.

Às 19h, Elza Soares se apresenta no YouTube do SescSP, dando continuidade ao projeto que já trouxe Toquinho, João Donato e mais. A transmissão promete grandes sucessos da carreira de Elza, como Maria da Vila Matilde, Mulher do Fim do Mundo, A Carne, Na Pele e muito mais.

Dando continuidade ao pagode de Péricles, Pixote se apresenta às 20h em seu canal do YouTube. Por fim, as sertanejas Maiara & Maraisa também vão ao YouTube apresentar seu show on-line diretamente de Uberlândia, em Minas Gerais.