Caixa faz 5 pagamentos diferentes do auxílio emergencial nesta sexta; veja quem recebe

A Caixa realiza nesta sexta-feira (31) cinco pagamentos diferentes do auxílio emergencial de R$ 600. Aniversariantes de abril recebem via poupança digital a 4ª, a 3ª, a 2ª ou a 1ª parcela, conforme a data em que tiveram o cadastro aprovado.

Além disso, fica liberado o saque da 4ª parcela para todos os inscritos no Bolsa Família. A partir de hoje, quem têm o NIS (Número de Identificação Social) terminado em 0 recebe o valor. O saque da 5ª parcela para inscritos no Bolsa Família será liberado entre 18 e 31 de agosto, conforme o dígito final do NIS.

PUBLICIDADE

Apenas quem é do Bolsa Família ou nasceu em janeiro pode sacar o dinheiro. Os demais beneficiários do auxílio emergencial, por enquanto, só podem movimentar a poupança pelo aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS), que permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual.

Veja a seguir os diferentes calendários de pagamento e detalhes de como acessar o auxílio emergencial.

Novos pagamentos da 4ª, 3ª, 2ª e 1ª parcela

Estes pagamentos valem para quem se inscreveu pelo aplicativo ou site, ou que já estava no Cadastro Único mas não é beneficiário do Bolsa Família. A parcela depende de quando o cadastro foi aprovado pelo governo, de acordo com o seguinte critério:

1ª parcela: quem teve o cadastro aprovado em julho e não recebeu nenhum pagamento

2ª parcela: quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho

3ª parcela: quem começou a receber o auxílio em maio

4ª parcela: quem começou a receber o auxílio em abril

No início de julho, a Caixa mudou a forma de realizar os pagamentos. Antes, cada grupo de aprovados tinha um calendário próprio. Agora, todos os aprovados (menos os do Bolsa Família) recebem juntos conforme o mês de nascimento, no que a Caixa chama de ciclos de pagamento.

Não importa em qual etapa o beneficiário esteja, ele deve receber um pagamento por ciclo até ter completado cinco parcelas, que é o que todo aprovado tem direito.

A cada ciclo há dois cronogramas, ambos levando em conta a data de nascimento do trabalhador.

Na primeira etapa do “Ciclo 1”, entre 22 de julho e 26 de agosto, o dinheiro será depositado em uma poupança digital da Caixa e, nesse caso, os valores podem ser usados apenas para pagamento de contas e boletos e para compras por meio de cartão virtual. É necessário usar o aplicativo Caixa Tem (Android e iOS).

A segunda etapa do “Ciclo 1”, entre 25 de julho e 17 de setembro, é para o saque do auxílio ou para transferir o dinheiro a outra conta. Veja:

Beneficiário pode receber 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª parcela, conforme a data em que teve o cadastro aprovado. Não vale para inscritos no Bolsa Família

Mês de aniversário Depósito Saque Janeiro 22/jul 25/jul Fevereiro 24/jul 1º/ago Março 29/jul 1º/ago Abril 31/jul 8/ago Maio 5/ago 13/ago Junho 7/ago 22/ago Julho 12/ago 27/ago Agosto 14/ago 1º/set Setembro 17/ago 5/set Outubro 19/ago 12/set Novembro 21/ago 12/set Dezembro 26/ago 17/set

Fonte: Caixa Econômica Federal Saque da 4ª parcela para Beneficiários do Bolsa Família Como o governo cancelou um antigo calendários de saques, algumas pessoas receberão durante o “Ciclo 1” o depósito de mais uma parcela antes de terem conseguido sacar a parcela anterior. Nesse caso, o beneficiário poderá sacar as duas parcelas juntas na data prevista acima, na coluna da direita, conforme o mês de aniversário. Quem está no programa Bolsa Família e preenche os requisitos para receber o auxílio emergencial não acumula os dois pagamentos. Recebe apenas o que for de maior valor. O saque é liberado a cada dia a um novo grupo dos inscritos no Bolsa Família, conforme o último número do NIS. Quem teve o saque liberado nos dias anteriores continua podendo tirar o dinheiro. Confira: Os saques em dinheiro ocorrerão conforme o último número do NIS (Número de Identificação Social): NIS 1: 20 de julho (seg) NIS 2: 21 de julho (ter) NIS 3: 22 de julho (qua) NIS 4: 23 de julho (qui) NIS 5: 24 de julho (sex) NIS 6: 27 de julho (seg) NIS 7: 28 de julho (ter) NIS 8: 29 de julho (qua) NIS 9: 30 de julho (qui) NIS 0: 31 de julho (sex) Fonte: Ministério da Cidadania Os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o valor do auxílio por meio do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa. Contas bloqueadas no Caixa Tem A Caixa bloqueou a poupança digital de algumas pessoas alegando “inconsistências cadastrais”. Também houve poupanças suspensas no Caixa Tem porque o banco suspeitou de estavam sendo usada por golpistas. Segundo a Caixa, o desbloqueio de contas por causa de “inconsistência cadastral” pode ser feito pelo app Caixa Tem. Já as pessoas com conta bloqueada por suspeita de fraude precisam procurar uma agência da Caixa, respeitando o seguinte cronograma: Calendário para desbloqueio do Caixa Tem em agências Mês de aniversário: Desbloqueio: Janeiro, fevereiro ou março até 24 de julho Abril ou maio 27 a 31 de julho Junho ou julho 3 a 7 de agosto Agosto, setembro ou outubro 10 a 14 de agosto Novembro ou dezembro 17 a 21 de agosto

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários