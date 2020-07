Câmara de Plácido de Castro prorroga suspensão de atividades presenciais até dia 30

Decreto foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (24)

No Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira (24), o presidente em exército da Câmara Municipal de Plácido de Castro, vereador Rogério Ribeiro do Nascimento, resolveu publicar um decreto que trata sobre a prorrogação da suspensão do expediente da Câmara Municipal de Plácido de Castro, para fins de prevenção e enfrentamento à covid-19.

Com a decisão, continua prorrogado o prazo de suspensão das atividades da Câmara Municipal de Plácido de Castro até 30 de julho de 2020.

O atendimento será desempenhado de forma digital, remotamente, através do e-mail [email protected], para casos de dúvidas e pedidos de esclarecimentos

Os servidores desempenharão suas funções, no período de suspensão, em regime de home office, remotamente, ficando, outrossim, no horário de expediente, compromissados a consultar os e-mails, atender aos chamados, realizar as suas atribuições, devendo relatar à chefia imediata os casos de impossibilidade e as alternativas para consecução dos trabalhos da Câmara Municipal.

A realização de atividades urgentes do processo legislativo da Câmara Municipal de Plácido de Castro, durante o período de vigência desta Portaria, e as sessões ordinárias e extraordinárias serão realizadas virtualmente, conforme portaria n. 25/2020 na qual regulamenta as sessões legislativas em formato virtual.

