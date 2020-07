Cameli diz que voltará de Brasília com recursos para o programa “Enche Bucho”

Antes de viajar à Brasília, o governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou que sua viagem ao Distrito Federal tem como principal objetivo buscar recurso financeiro para implantação do programa social “Enche o Bucho”.

De acordo com o chefe do executivo, o programa é seu principal objetivo durante a agenda governamental. “Estou ocupado em buscar dinheiro para ajudar o povo e as famílias a comprarem seus alimentos”, declarou.

Para colocar o plano em ação o mais rápido possível, o gestor disse que estará reunido com investidores bancários, além da bancada federal do Acre.

O auxílio “Enche o Bucho” foi oficializado na inauguração do Hospital de Campanha em Cruzeiro do Sul. O valor da bolsa será de R$ 90 a R$ 150 reais para tentar amenizar os impactos da pandemia do coronavírus.

Gladson fez questão de comemorar que o Acre havia retomado a classificação “B” na avaliação que mede a Capacidade de Pagamento (Capag) destinados à municípios, realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). “Voltamos a ter crédito aprovado com a União, mesmo em meio a crise, após mantermos responsabilidade e compromisso com as finanças”, disse, explicando que entre diversas vantagens, um bom posicionamento na classificação da STN permite, por exemplo, a solicitação de créditos do Estado com a União.⠀

