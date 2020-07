Campeão do mundo, lenda do futebol inglês morre aos 85 anos

Jack Charlton foi ídolo do Leeds United e irmão mais velho do icônico Bobby Charlton

Jack Charlton, um dos grandes jogadores do futebol inglês morreu nessa sexta-feira (10/7) aos 85 anos. Jack foi campeão mundial da Copa de 1966 pela Inglaterra, ídolo do Leeds United nos anos 1950, 60 e 70 e treinador renomado do esporte no Reino Unido.

“Assim como era amigo de muitas pessoas, era um adorável marido, pai, avô e bisavô. É difícil expressar o orgulho que temos da extraordinária vida que ele teve e do prazer que levou a muitas pessoas em diferentes países e em toda trajetória de vida”, escreveu a sua família em um comunicado.

PUBLICIDADE

Irmão mais velho de Bobby Charlton, outra lenda do futebol inglês, Jack lutava há tempos contra um linfoma e sofria de demência. A família informou que o ex-craque morreu em paz, ao lado de parentes, na casa em Northumberland.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários