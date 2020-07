Cantora gospel Isadora Pompeo causa polêmica após escurecer pele em foto

Isadora Pompeo gerou revolta na web nesta semana ao divulgar em seu perfil no Instagram uma foto na qual aparece com tranças no cabelo e com a pele escurecida artificialmente.

A cantora gospel, que naturalmente tem a pele branca, por conta da atitude foi acusada de cometer apropriação cultural e também de blackface – prática considerada racista.

“Querem ter a nossa estética, mas não sofrer o que a gente sofre”, afirmou uma internauta ao se deparar com a imagem.

“Chocada com isso, af! Apropriação cultural e o pior de tudo é que ela ainda corre o risco de roubar lugar de um negro em alguma publicidade agindo dessa forma, enfim… lamentável”, apontou outra.

“Essa cantora evangélica Isadora não se contentou em fazer tranças e agora ela faz blackface e coloca o Instagram privado, ou seja, mas uma vez a branquitude tentando se mostrar superior usado de apropriação cultural e racismo”, afirmou mais uma.

“A Isadora nera branca? Enquanto nós pretos sofremos racismo por usarmos tranças, por manifestar nossa cultura, somos assassinados por causa da cor, uma branca é aplaudida e vista como descolada! E ainda ousa encher a cara de base para pele negra, achando q ser negro é moda”, desabafou ainda uma quarta pessoa.

A Isadora pompeo que tacou uma black face pra combinar com as tranças…… ai não gente não dá pic.twitter.com/FIEKWHFFB7 — janyne limão (@wondernyne) July 7, 2020

Abriram a inscrições pra o SISU e a Isadora pompeo já tá pronta.#VidasNegrasImportam pic.twitter.com/e8TEkcbR7Q — Júlio César 🪐🇧🇷 (@DasiJulioCesar) July 7, 2020

Essa cantora evangélica Isadora Pompeo não se contentou em fazer tranças, bloquear os comentários da foto, e agora ela faz Blackface e coloca o Instagram privado, ou seja, mas uma vez a branquitude tentando se mostrar superior usado de apropriação cultural e racismo. pic.twitter.com/5dHZHkc6KZ — vamos escurecer as coisas (@vamos_escurecer) July 7, 2020

simplesmente chocada com a Isadora Pompeo pic.twitter.com/tRRgUWmbmD — S (@rainhadoluar) July 7, 2020

Isadora Pompeo ficou preta da noite pro dia é???

Black face que chama? pic.twitter.com/jrriJU22lh — diamante negra 💎 (@babycaah_) July 7, 2020

Isadora Pompeo antes de colocar trança//Isadora Pompeo depois de colocar trança pic.twitter.com/Bj3sy2JUnO — Julia é uniter (@JuliaNa04852845) July 7, 2020

isadora pompeo isso é racismo e acabou. não tem meio termo não, o que jesus anunciou fica aonde na pratica?? pic.twitter.com/hcuBIdTQqd — bee (@intasxtellar) July 7, 2020

