Carlinhos “Mendigo” fala sobre não poder ver o filho: “Mães criminosas”

O humorista desabafou nas redes sociais sobre não poder estar com o menino no aniversário dele

O humorista Carlinhos Silva, conhecido pelo personagem Mendigo no Pânico, desabafou nas redes sociais sobre o fato de não poder estar com o filho de 9 anos, Arthur Henrique, no aniversário dele. Ele se mostrou revoltado com as ordens judiciais.

“Muitos pais e filhos não podem estar juntos porque a morte já os afastaram, mas muitos pais e filhos, que estão a pequenos quilômetros de distância, não se podem ver pelo simples fato de a ‘justiça’ ser conivente com alienação parental e acobertar mães mentirosas e criminosas, que sequestram e estupram a mentalidade de seus filhos, afastando eles do principal homem na sua vida que deveria ser referência, herói e espelho”, disse.

O artista ainda disse que só conseguiu estar com o menino no aniversário dele duas vezes. “Hoje faz 9 anos que ele nasceu e que eu luto incansavelmente para ter o simples direito de ser pai do meu próprio filho. Dos 9 aninhos dele, eu somente o vi em 2 aniversários. Isso porque a justiça mandou”, disse.

“Feliz aniversário, meu filho, e que Deus o prepare como preparou o papai. Que a nossa distância não apague a chama do amor, do entendimento, do perdão e da cura! Te amo infinito, minha vida”, concluiu.

Carlinhos foi procurado pela Justiça no ano passado por não pagar pensão durante seis anos, somando a uma dívida de R$ 650 mil. Na época, declarou: “Sei o que o menor precisa. Acabaram com a minha família, não sei o que meu filho pensa de mim. Por que tenho que respeitar a Justiça se ela não me respeita?”.

