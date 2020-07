Casal é esfaqueado durante briga entre vizinhos em Piracicaba

Caso aconteceu no bairro Nova América na noite desta segunda-feira (27)

Um casal foi esfaqueado após uma briga com um vizinho na manhã de segunda-feira (27), no bairro Nova America, em Piracicaba (SP). Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito aparentava estar com confusão mental e tinha odor de álcool.

A Guarda Municipal foi acionada e encontrou uma das vítimas, um mecânico de 50 anos, com uma camiseta no abdômen, estancando o ferimento. A esposa dele explicou aos guardas que tentou defender o marido, mas também foi atingida no braço.

O suspeito é um homem de 61 anos, que foi achado pelos guardas dentro de casa e confessou que brigou com o vizinho e, para se defender, deu golpes de faca. Ele estava com alguns hematomas no rosto e foi conduzido pelos próprios guardas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Cristina.

Já o casal foi levado ao Hospital da Unimed e o homem ficou internado. O G1 entrou em contato com a unidade nesta segunda-feira, mas até a publicação desta reportagem não teve retorno sobre o estado de saúde dele.

O caso foi registrado no plantão policial como lesão corporal e vai ser apurado pela Polícia Civil. O homem foi liberado após prestar depoimento.

