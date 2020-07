Casal é preso com 32 quilos de maconha em casa, no interior do Acre

Um casal foi preso na tarde desta segunda-feira (27), em uma residência no bairro Cruzeirinho, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações dos policiais militares da Companhia do GIRO e ROTAM, em patrulhamento de rotina, a guarnição recebeu uma denúncia de que um casal estava guardando droga em uma residência.

Ao chegar ao local, os militares cercaram ao local denunciado. Ao ver a guarnição, o homem autorizou a entrada dos PMs, que encontraram no interior da casa, 32 quilos de maconha. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao casal, que foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal, tendo em vista, que o crime é de tráfico internacional, para os procedimentos cabíveis.

