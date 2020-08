Casamento vira barraco após mulher subir ao altar dizendo estar grávida do noivo; madrinha parte para porrada

Circula de maneira viral pelas redes sociais o vídeo que mostra um verdadeiro barraco ocorrido durante uma cerimônia de casamento. Tudo começou após uma mulher subir ao altar, momentos antes da troca de alianças, dizendo estar grávida do noivo. As imagens tiveram ampla repercussão e contam com mais de 1,5 milhão de visualizações até o momento.

Casamento termina em barraco

Enquanto o pastor evangélico conduzia normalmente e com muita calmaria a cerimônia, é possível ouvir ao fundo da gravação a voz de uma mulher, fazendo cobranças ao noivo. Ela o recorda que estaria carregando em seu ventre uma criança, fruto do possível relacionamento que tiveram recentemente.

“É sério, Anthony? Você está agindo como se não me conhecesse… Eu sei que você me escuta, estou com seu bebê aqui”, dizia a mulher em tom de muita revolta.

Os noivos ignoram a mulher, e o pastor volta a conduzir a cerimônia novamente. Ainda em tom de inconformismo, a mulher volta a se pronunciar, desta vez com gritos ainda maiores. “Anthony, eu sei que você me ouve!”, declarou.

Madrinha parte para briga

A madrinha do casamento, e filha da noiva, ficou irritada com as constantes provocações, e acabou partindo para porradaria. “É melhor você sair do casamento da minha mãe. O que tem de errado com você?”, questiona, ao passo que corre em direção à invasora tentando lhe acertar com o buquê de flores.

Uma das madrinhas tenta segurá-la, mas é arrastada e até o véu da noiva é levado junto na confusão.

A gravação acaba sendo interrompida sendo que, apenas pelas imagens, não é possível saber ao certo o desfecho dessa história.

