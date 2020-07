Caso Miguel: deputados aprovam lei que proíbe menores de 12 anos sozinhos em elevador

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou, nesta quinta-feira (30), uma lei que proíbe que crianças menores de 12 anos andem sozinhas de elevador, em todo o estado. A norma foi criada quase dois meses depois da morte do menino Miguel Otávio, de 5 anos, que caiu do nono andar do edifício Píer Maurício de Nassau, na área central do Recife.