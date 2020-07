Cecon vai passar por desinfecção após possíveis contaminações por coronavírus

Órgão do governo do Estado para exames de câncer ficará fechado pelo menos até segunda

O Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon), unidade pública de referência para diagnóstico de câncer de mama e de colo do útero, passará por desinfecção após possíveis contaminações pelo coronavírus serem identificadas nas dependências do órgão.

Na manhã desta quinta-feira (2), a Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador foram até o espaço para orientar a equipe sobre medidas de contenção mais rígidas para evitar a disseminação da doença, que já matou mais de 370 acreanos.

O chefe do Núcleo de Serviços em Saúde da Vigilância Sanitária, Advagner Prado, explica que a visita foi solicitada pela própria gerência do órgão. Ao final da fiscalização, eles se reuniram e definiram as ações para aumentar a segurança nos ambientes.

A preocupação se dá pelo fato de que pessoas com câncer, caso sejam infectadas pelo novo coronavírus, têm maiores chances de desenvolverem a forma grave da covid-19, podendo vir a óbito.

No final de semana, equipes do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) farão a desinfecção de cada um dos ambientes da Cecon com solução de hipoclorito. A substância é capaz de eliminar germes e microrganismos, entre eles o coronavírus.

Depois, será feita uma limpeza geral no centro para só depois reabri-lo para a comunidade. O espaço ficará fechado pelo menos até segunda-feira (6).

A reportagem tentou contato diversas vezes com a gerência da Cecon para maiores informações sobre o funcionamento do órgão nos próximos dias, mas não obteve sucesso.

