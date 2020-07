Cerveja sabor vagina pode chegar ao Brasil

A empresa polonesa The Order of Yoni lançou, no ano passado, uma cerveja com sabor inusitado. A bebida é produzida a partir de bactérias presentes na vagina, que conferem o aroma característico.

Segundo informações, já tem empresário brasileiros querendo trazer a iguaria pra cá. A empresa afirmou que tem como pretensão inovar o mercado de bebidas alcoólicas com esse diferente projeto. A primeira cerveja a ser fabricada ganhou uma edição personalizada, pois foram utilizada as bactérias da famosa modelo tcheca, Alexandra Brendlova.

PUBLICIDADE

A redação do aquinoticias.com ouviu dois apreciadores da bebida tradicional. Um deles se mostrou curioso e disse que toparia experimentar a novidade. O outro, por sua vez, disse que a ideia não é muito atrativa, mas elegiou a criatividade dos poloneses.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários