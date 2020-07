China lança com sucesso sua primeira missão a Marte

A China conseguiu lançar com sucesso a sua primeira missão interplanetária com o objetivo de chegar a Marte. O foguetão Long March 5 foi lançado nesta quinta-feira, dia 23, a partir de Wenchang.

A bordo do foguetão seguem uma sonda e um rover que recolherão dados sobre o ‘Planeta Vermelho’ para que possa auxiliar os pesquisadores a terem uma maior compreensão deste planeta. Recordando que até aqui apenas os EUA conseguiram aterrizar na superfície de Marte.

A missão tem agora sete meses de viagem pela frente e que a Tianwen-1 terá um dos seus momentos mais desafiantes com a entrada na atmosfera de Marte.

China sends its first mission to Mars. Tianwen-1 was launched from Wenchang towards the red planet on a voyage that will last until next year. #Mars pic.twitter.com/9PmlzHCoEe

— China Xinhua News (@XHNews) July 23, 2020