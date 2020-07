Chinês insere berinjela no ânus e alimento fica preso em intestino

Um chinês de 50 anos, que não teve a identidade revelada, foi parar no hospital após ficar com uma berinjela de 30 centímetros instalada em seu intestino. Segundo o Mirror, o homem disse para os médicos “que utilizou o legume como uma ferramenta para se livrar de uma forte dor estomacal que vinha sofrendo”

Em seu relato, o chinês contou que sofria de prisão de ventre e que num momento de desespero devido a dor que estava sentindo no abdômen pegou a berinjela e a colocou no reto e ficou com o fruto dentro do seu corpo por dois dias.

Segundo os médicos que fizeram o atendimento, o homem chegou ao hospital reclamando de náusea e com fortes dores abdominais. O chinês ainda justificou o ato como sendo “um método caseiro de dilatar o cólon”.

“Ele sentia muita dor e reclamava de constipação, [dificuldade para defecar]. Nos disse que há dias sofria com o problema e que, por isso, decidiu inserir o legume em seu ânus, para expandir o cólon e finalmente ir ao banheiro. Porém, o objeto foi introduzido de forma tão profunda que acabou se alojando no intestino dele”, contou o cirurgião, que também não teve a identidade revelada.

Após realização de exames de raio-X, foi detectado que a berinjela estava instalada no intestino grosso e após isso ele foi levado para fazer cirurgia e retirar o alimento que o causou inflamação pulmonar e ruptura intestinal.

O quadro do chinês após a cirurgia não foi informado.

