Cinco alimentos que jamais deve colocar na geladeira

É óbvio que pretende preservar durante o máximo de tempo possível os alimentos que compra, contudo a melhor solução nem sempre é colocá-los na geladeira…

Nesse sentido, a revista Atletismo divulgou uma lista de alimentos que jamais deve armazenar no frio, isto porque a baixa temperatura pode afetar a sua qualidade e gosto.

1. Batata

Este alimento deve ser armazenado num saco de papel e colocado num ambiente seco.

O frio da geladeira pode fazer com que apodreça mais rapidamente.

2. Cebola

A cebola deve ser guardada num espaço seco e ventilado. Na geladeira tende a ficar mole e com mofo. Entretanto, se já tiver sido cortada, começa a secar mesmo que a tenha embrulhado em papel de alumínio.

3. Abacate

O abacate não amadurece quando é colocado na geladeira. Para acelerar o processo de amadurecimento, armazene-o num plástico com uma banana ou uma maçã.

4. Laranja

O frio da geladeira danifica frutas de ácido cítrico como a laranja, tangerina ou limão. As frutas cítricas devem ser mantidas à temperatura ambiente para amadurecerem devidamente.

5. Tomate

Colocar este fruto no frio, pode alterar o sabor e fazer com que apodreça mais rápido do que o suposto. Deve armazená-lo num recipiente fora da geladeira.

