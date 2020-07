Cinquenta ventiladores pulmonares chegam ao AC para reforçar combate à covid-19

O governo do Acre recebeu nesta quarta-feira (1) 40 ventiladores pulmonares para uso exclusivo de pacientes acometidos pela forma grave da covid-19, que já matou quase 380 pessoas no estado.

Os materiais foram comprados por meio de parceria com as Nações Unidas por meio do Escritório de Serviços para Projetos (Unops) e Ministério Público do Trabalho (MPT).

PUBLICIDADE

Do total, 15 serão destinados ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e 15 para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into/AC), ambos em Rio Branco.

Outros 15 irão para o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e cinco para a unidade de saúde pública de Brasileia.

O número oficial de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Acre já passa dos 14 mil.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários