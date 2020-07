Claudia Raia é denunciada após dar aulas de educação física, diz colunista

atriz Claudia Raia foi denunciada ao Conselho Regional de Educação Física (CREF1) após dar dias de exercícios em suas redes sociais. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a acusação é de que Claudia tem atuado irregularmente na função de educador físico.

Sesgundo Fábia, o CREF1 teria recebido várias denúncias em março deste ano após Claudia publicar vídeos no Instagram ensinando os seguidores a se exercitar.

PUBLICIDADE

“Como se comprova através dos links, a denunciada começa o vídeo explanando que está iniciando com um aquecimento que pode ser realizado de qualquer jeito por quem está acompanhando. Cita como exemplo: pular corda, ou com um deslocamento frontal e lateral, que nada mais é do que uma corrida pra frente e pra trás ou de um lado para o outro e polichinelos”, descreve o órgão.

Ainda conforme a jornalista, a denúncia contra atriz prevê que ela “orienta que vai realizar exercícios de mobilidade com o objetivo de ‘soltar’ as articulações”. Ela, então, teria feito alongamentos dos membros inferiores e da coluna vertebral.Apesar das alegações, o CREF alega que é difícil fiscalizar pessoas que fazem atividades nas redes sociais. À jornalista do O Dia, a assessoria de Claudia se pronunciou.

“Claudia Raia tem muito apreço e respeito pelos professores de edução física e instrutores e por muitos anos é acompanhada por seu personal trainer Tonhão. Sempre que faz algum exercício físico que é gravado, Claudia está sendo orientada e supervisionada por um profissional”, disse.

“Nos referidos vídeos, Claudia estava fazendo um treino do profissional de educação física Marcos Prado (professor de seu marido Jarbas) que estava inclusive monitorando o treino por videochamada. Como profissional da arte, atriz e bailarina, que tem seu corpo como ferramenta de trabalho, ela tem consciência sobre o assunto e sempre alerta seu público sobre a necessidade de se exercitar sob supervisão e orientação profissionais”, concluiu a nota.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários