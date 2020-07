CNH grátis aos motoristas é usada como isca para aplicar golpes

CNH grátis aos motoristas é usada como iscar para aplicar golpes. Golpistas criaram mais uma isca para atrair usuários do WhatsApp para páginas web fraudulentas: uma inscrição falsa para a obtenção de uma carteira de habilitação grátis. Caso acesse o site fraudulento, a vítima é induzida a compartilhar o link com outros dez amigos ou grupos no WhatsApp, disseminando o golpe. por Altieres Rohr.

Segundo a PSafe, fabricante do antivírus de celular DFNDR, 270 mil brasileiros usuários que utilizam o DFNDR receberam o golpe em uma semana. A empresa estima que a fraude pode ter chegado a até três milhões de pessoas que não utilizam o produto.

A página maliciosa promete a inscrição no programa de “CNH social”, que cobre os custos envolvidos na obtenção do documento. Embora o programa de CNH social ou CNH popular exista, ele só está disponível em alguns estados e com restrições, mas é aí que a página fraudulenta começa a mentir: os golpistas escreveram que as “inscrições” valem para todos os estados e não mencionam nenhuma restrição sobre quem pode receber o benefício.

Para se “inscrever”, a vítima deve fornecer seu nome completo, data de nascimento e estado no qual reside. Após confirmar a inscrição e compartilhar a fraude com seus contatos, a vítima é levada a uma página no Facebook que já possui milhares de compartilhamentos e curtidas. A página traz informações sobre outros programas sociais, como o Bolsa Família. Tudo, porém, é falso e não tem qualquer ligação com canais oficiais do governo.

De acordo com a PSafe, o objetivo dos criminosos nesta fraude é coletar informações para aplicar novos golpes no futuro ou mesmo vender as informações pessoais das vítimas. Sendo assim, quem forneceu suas informações na página falsa deve redobrar a cautela para não cair nas fraudes que podem chegar. Fonte G1

