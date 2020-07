Colégio Acreano comemora 87 anos de fundação promovendo educação e cidadania

Considerada uma das mais importantes e conhecidas instituições de ensino do Acre, o Colégio Acreano, em Rio Branco, comemorou nesta sexta-feira (18) 87 anos de fundação, promovendo educação e cidadania.

Fundado em 17 de julho de 1933, o antigo Ginásio Acreano, como era conhecido, teve o seu planejamento organizado durante grandes transformações políticas do governo provisório de Getúlio Vargas. A educação, nesse período, visava apenas formar trabalhadores para a sociedade emergente e mão de obra especializada.

“Em 2020, comemora um aniversário solitário, cheio de saudade e colaborando à distância em escrever o futuro de cada um de seus alunos através de sua equipe de Gestores e Professores”, escreveu a professora e parte do corpo docente da instituição, Rila Freze.

A escola de Ensino Fundamental II e Médio carrega boas recomendações, títulos e pontuações excelentes a respeito do nível educacional. Atualmente, mais de mil alunos são atendidos nos dois turnos.

“Durante esses anos, já foram tantos que por ti passaram, foram tantas as experiências, foram tantas as alegrias, os gritos de guerra, sonhos iniciados, vitórias e as dores da perda de pessoas especiais também, mesmo separados continuamos juntos em busca de vencer os obstáculos, nesse período de enfrentamento a Covid-19, temos aprendido a nos reinventar, família e escola uniu-se ao novo modelo de ensinar e aprender. Podemos dizer que é um aniversário diferente, sem salas cheias, sem gritaria,sem sermões, apenas a saudade e o forte desejo de nos encontrarmos de novo”, continuou a professora.

Entre os alunos que já passaram pela instituição, estão o ex-deputado estadual Helder Paiva, o ex-senador Jorge Viana, o jornalista Armando Nogueira, o ex-secretário de Educação e ex-governador Binho Marques, a conselheira Naluh Gouveia, e o ex-governador do Acre Tião Viana.

