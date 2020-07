Coluna da Jackie: muitos parabéns, live exclusiva e novidades; confira!

E-mail: [email protected]

Instagram: @jackiepinheiroac

PUBLICIDADE

Facebook: Jackie Pinheiro

Degustação

Sempre inovando, a chef de cozinha Socorro Jorge fez uma degustação com a imprensa pelo serviço delivery, na semana passada. O novo prato criado por ela para o restaurante Point do Pato é um filé de peixe na crosta da castanha, com farofa de aviú e arroz com jambu. E ela criou ainda uma entrada deliciosa: pastéis recheados com abóbora e pirarucu desfiado. Maravilhoso!

Live com o Chef Júnior Marinho

Classificado entre os cinco finalistas do programa Mestre do Sabor, da Rede Globo, o chef de cozinha Júnior Marinho fez uma Live, com a Made In Acre, transmitida pelo Instagram @usemadeinacre. Durante a conversa com a embaixadora da marca, Jackie Pinheiro, convidada para apresentar o evento virtual, ele falou sobre a sua carreira e a participação no reality show. E ensinou, também, a receita da baixaria que serve no seu restaurante Juá, em Goiânia-GO. “A ideia dessa Live foi reconhecer o nosso carinho pelo Chef Júnior e conhecer mais a sua arte”, diz a empresária Rayssa Alves, sócia proprietária da Made In Acre.

Live solidária com Juraildes da Cruz

Live solidária nacional com o cantor e compositor Juraildes da Cruz, foi transmitida pelo YouTube. O show virtual foi em benefício da Casa da União da 7ª Região, aqui do Acre, e contou com a participação especial de seu filho e parceiro João Pedro, além de Xangai, Marcos Lessa, Laura Cândida e Joaquim Carvalho.

Perpétua Almeida aparece com uma da “Cabeças” do Congresso Nacional em 2020, segundo o Diap

Líder do PC do B na Câmara dos Deputados, a deputada federal Perpétua Almeida está entre as mais influentes congressistas do país

A comunista Perpétua Almeida está entre os 70 deputados escolhidos, dentre 513 outros parlamentares dos demais estados do Brasil como uma das “Cabeças” do parlamento brasileiro, segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap).

Os “Cabeças” do Congresso Nacional são, na definição do Diap, aqueles parlamentares que conseguem se diferenciar dos demais pelo exercício de todas ou algumas das qualidades e habilidades aqui descritas. Segundo o Diap, neste ano de 2020, a identificação dos parlamentares mais influentes foi dificultada por dois episódios, ambos decorrentes da Pandemia, que levou ao isolamento social. Dos 70 deputados escolhidos, apenas 10 são mulheres. Parabéns, companheira!

Feliz aniversário

Com uma celebração discreta, em família, o presidente do Instituto Viva Chico Mendes, Vanderson Brito, comemorou mais um ano de vida. Parabéns!

B-Day

A querida influenciadora digital e militante de esquerda Alana Manchineri foi a aniversariante ilustre da semana. Para ela, felicidades, paz, muitas bênçãos e prosperidade.

Niver da Anny

Em família, a cerimonialista Anny celebrou seu aniversário, dia 18. Muito querida pelos amigos, passou o dia recebendo mensagens e homenagens.

Parabéns!

A querida Martha Maria, a Marthinha, coordenadora da Rádio Gazeta Líder FM 93.3, foi homenageada pelos colegas de trabalho, do Grupo A Gazeta, e pelos amigos através das redes sociais.

Homenagens

A aniversariante e ex-vereadora Aryanny Cadaxo, celebrou a data com familiares, em casa, devido ao isolamento social. Com certeza, passou o dia sendo homenageada pelos inúmeros amigos.

Aquele abraço

Um grande abraço de parabéns para a publicitária e ex modelo da Oficina de Modelos Kaká Bessa, que apagou velinhas, dia 18, em Brasília-Distrito Federal, onde reside.

Mais um

Muitos anos de vida para o colunista social Nonato Vianna, que festejou mais um ano de vida no sábado, 18, junto com familiares. Felicidades!

Vivas!

A influenciadora digital Danielle Dantas comemorou, em família, a sua nova idade. Que venham muitos mais dias prósperos e felizes!

Celebração

Na quinta-feira, 16, o artista e digital influencer mirim Kayk Amorim celebrou 13 anos de vida! Ator desde os três anos de idade e modelo desde os cinco anos, Kayk foi eleito Mister Popularidade Mirim em 2018, Mister Teen Acre Mundial em 2020 e, no final deste ano, vai concorrer ao Mister Teen Mundial, em Porto Alegre – RS.

Filho da atriz e diretora Jocilene Barroso e do advogado e cientista político Álvaro Amorim, Kayk faz parte da Cia de Teatro Expressão e tem cerca de 18k seguidores no Instagram, em que ele mostra um pouco de sua vida e dá várias dicas! Além disso, ainda é possível conferir os trabalhos do Kayk em dois programas do YouTube: o “C de Criança pelo Mundo” e o “Pipocando Fun’! Devido ao isolamento social e o momento atual, a comemoração foi adiada para agosto.

Ela merece

Kailane Amorim, uma das primeiras influenciadoras digitais de Rio Branco, foi convidada para fazer parte do Squad da poderosa marca Schütz. Ela ganha também uma loja dentro do site da famosa grife mineira de sapatos e bolsas de luxo, com vantagens para as suas seguidoras. Ela merece!

Nativa SPA Matcha

O Boticário te convida para um ritual detox com Nativa SPA Matcha, a nova linha de cuidados para corpo e cabelos, que purifica e protege contra as toxinas do dia a dia. Mas como identificar que sua rotina de beleza precisa de um detox? A nossa pele e cabelos dão sinais, como fadiga, envelhecimento precoce, ressecamento e oleosidade. Alguns responsáveis por isso são os radicais livres, moléculas produzidas pelo organismo que, em excesso, podem danificar as células sadias do corpo.

***

Por isso, a nova linha de Nativa SPA conta com a combinação do óleo nutritivo de quinoa e extrato antioxidante de matcha – extraído das folhas mais altas da Camelia Sinensis, cultivadas à sombra para garantir maior concentração de clorofila e polifenóis – que promove elimina toxinas e impurezas do dia a dia.

Dia do amigo

O mês de julho chega com inúmeras oportunidades de expressar o amor por aquelas pessoas que sempre estão ao seu lado ou se fazer presente, mesmo estando distante. O Dia do Amigo, celebrado dia 20 de julho, pode ser esse momento! O Boticário preparou uma promoção com mais de 300 produtos de perfumaria, cuidados pessoais, cabelos e maquiagem com descontos de até 60%.

***

Entre os itens em promoção para brindar os amigos nessas datas tão especiais e ajudá-los a turbinarem a rotina de cuidados pessoais, está o kit Cuide-se Bem Nuvem, com hidratante corporal, body splash e hidratante para as mãos, por R$ 71,90 (38% de desconto); e o kit Nativa SPA Ameixa Negra, com hidratante corporal, sabonete líquido e hidratante para as mãos, que está R$ 88,90 (15% de desconto).

Combos

O combo da linha MEN, com shower gel 3 em 1 e hidratante corporal, sai por R$ 61,80 (11% de desconto) e é uma excelente opção para os amigos incluírem em seu grooming diário e ganharem tempo. Já as amigas, vão adorar o combo Nativa SPA Ameixa (R$ 52,80), com hidratante corporal e sabonete em barra, para seus momentos de autocuidado. Os combos Cuide-se Bem Nuvem (R$ 51,80) e Cuide-se Bem Deleite (R$ 51,80), com hidratante corporal e duo de sabonetes em barra, têm um mood mais fofo e impressionam sem muito esforço.

Como adquirir esses produtos?

Para comprar basta acessar o site www.boticario.com.br ou pelo WhatsApp, no número (41) 8771-4909. Informações em Rio Branco pelos telefones (68) 99985-1762 e 99227-2206.

Dia Nacional de Proteção às Florestas

O Boticário fica “invisível” no Instagram para alertar sobre o risco de desaparecimento das florestas

No dia 17, data em que é comemorado o Dia de Proteção às Florestas, o perfil de O Boticário no Instagram amanheceu vazio para impactar e alertar seus mais de 8 milhões de seguidores sobre o risco de desaparecimento das florestas. O objetivo da ação foi conscientizar a audiência sobre a importância de proteger essas áreas, que cobrem 58% do território nacional e têm no desmatamento a sua maior ameaça.

***

O único post encontrado por quem acessar o perfil da marca trará um pequeno trecho de floresta. “A sensação de ‘vazio’ e ‘perda’ que geramos com a ação é uma provocação: nossas florestas, que garantem inúmeros benefícios sociais e econômicos, podem sumir de uma hora para outra”, explica a diretora executiva da Fundação Grupo Boticário, Malu Nunes, ressaltando que a causa do meio ambiente é abraçada pela empresa há 30 anos, quando foi criada a Fundação.

Impacto

A Reserva Natural Salto Morato, em Guaraqueçaba (PR), é uma área com 2.253 hectares de Mata Atlântica protegida e mantida pela Fundação Grupo Boticário. Foto de José Paiva

As pessoas impactadas pela ação serão conduzidas à página da Fundação Grupo Boticário, onde compreenderão mais e melhor a relevância do trabalho conduzido pela instituição – uma história que reflete a causa ambiental abraçada pelo Grupo Boticário como um todo. A iniciativa foi construída em parceria com a Fundação e a agência W3Haus, responsável pelos canais digitais da Fundação e O Boticário. “Esse projeto de conteúdo traz como aprendizado o papel que a discussão em prol da proteção da natureza pode ter no meio digital, aproximando as conversas sobre o meio ambiente de uma forma contemporânea”, destaca o diretor de criação da W3Haus, Andrey Dutra.

***

Com três décadas de atuação a favor da proteção do meio ambiente, a Fundação Grupo Boticário é uma das principais fundações empresariais do Brasil que atuam para proteger a natureza brasileira. A instituição atua para que a conservação da biodiversidade seja priorizada nos negócios e em políticas públicas e apoia ações que aproximem diferentes atores e mecanismos em busca de soluções para os principais desafios ambientais, sociais e econômicos. Protege duas áreas de Mata Atlântica e Cerrado – os biomas mais ameaçados do Brasil –, somando 11 mil hectares, o equivalente a 70 Parques do Ibirapuera.

