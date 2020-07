Colunista Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e mais dicas; confira

LIVE SOLIDÁRIA

Neste sábado, 4, acontece a 1ª live solidária dos três tambores, às 18h, em prol da Casa do Caminho e do Hospital do Amor, com transmissão pela Leilo Marca Tv Web.

*A sua doação poderá ser feita através do QR Code do Hospital do Amor ou por telefone. Vamos todos apoiar essa corrente do bem.

PARABÉNS

*Na ronda dos aniversariantes desta sexta, 2, os vivas, vão para Patrícia Albuquerque e Tereza Couto.

*No sábado, a chef Sueli Cardoso apaga as velinhas em live com grupo de amigos e familiares. Da Coluna, votos de felicidade e muito sucesso em bem montado restaurante Sal e Pimenta Bistrô.

*Também neste sábado, enfermeira Ana Beatriz Bezerra Moraes ao lado do filho Enzo, do marido Bruno Moraes e dos pais Ricardo e Neuza Bezerra, brinda sua nova idade. Parabéns e muitas felicidades.

NOVO CARDÁPIO

Sensacional, assim defino o delivery do melhor bistrô da cidade, o Afa Bistrô. Delicioso o novo cardápio desenvolvido pela nutricionista Samara Abrahão. Confira pedindo já pelos número. (68) 3224-1396 e 9912-6025 (WhatsApp).

NOVAS PRÁTICAS

Com a reabertura do comércio será imprescindível uma nova roupagem, atitudes por parte dos empresários, profissionais parceiros, colaboradores, fornecedores e clientes atentos às recomendações dos órgãos sanitários para prevenir o contágio e a difusão da Covid19.

NOVAS PRÁTICA II

O Sebrae desenvolveu um “Protocolo de Retomada – Orientações para Reabertura”, que traz orientações baseadas em critérios e recomendações das principais autoridades de saúde do país e do mundo para esse retorno às atividades.

*Além do protocolo, o Sebrae também publicou em seu portal na internet, um texto com uma série de instruções. Confiram! Acessam o portal do Sebrae.

