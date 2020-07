Com ciúmes, homem esfaqueia ex-companheiro de atual esposa no AC

As facadas atingiram o pescoço, as mãos e a cabeça da vítima

Pedro Rodrigues da Silva, 46 anos, foi ferido com quatro golpes de faca, no final da tarde deste domingo (12), no km 7 do Ramal Limoeiro, na região do Panorama, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Pedro estava trafegando pelo ramal quando percebeu que estava sendo seguido pelo atual companheiro de sua ex-esposa. O motivo seria que Pedro estava próximo à residência do casal.

A vítima tentou correr, mas foi alcançada pelo autor que, de posse de uma faca, acabou golpeando Pedro quatro vezes. As facadas atingiram o pescoço, as mãos e a cabeça da vítima. Após a ação, o agressor fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros, em seguida, encaminhou a vítima ao pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelo autor do crime, mas ele não foi preso até o momento.

A motivação do crime, segundo a polícia, seria ciumes. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Rio Branco.

