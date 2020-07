Com gols de Benzema, Real Madrid vence e conquista o Campeonato Espanhol

O acanhado Estádio Alfredo di Stéfano, em Madrid, viveu um momento histórico na tarde desta quinta-feira (16/7). Acostumado a receber partidas do Real Madrid Castilla, o time B do poderoso merengue, o espaço viu o elenco principal levantar pela 34ª vez na história, o título de campeão espanhol. O triunfo foi garantido graças à vitória por 2 x 0 sobre o Villareal. Os gols da partida foram marcados pelo atacante francês Karim Benzema. Iborra diminuiu para o Villareal. O resultado levou os merengues a 86 pontos, não podendo ser alcançado pelos adversários na 38ª e última rodada da competição.

Disposto a conquistar o primeiro título em casa desde a longínqua temporada 2006/2007, o Real Madrid começou a partida amassando o Villareal. A equipe criou boas chances com Carvajal, Benzema e Modric, mas esbarrou nas boas defesas de Asenjo. Aos 28 minutos, entretanto, o arqueiro não teve o que fazer. Com categoria, o camisa 9 merengue bateu rasteiro, na saída do goleiro. A bola ainda passou por entre as pernas de Asenjo, abrindo o placar para os donos da casa.

Em outro jogo da rodada, o Barcelona, jogando no Camp Nou, saiu atrás no placar contra o Osasuna. A derrota parcial àquela altura concretizava ainda mais o título merengue. O gol de Benzema, porém, diminuiu o ritmo do jogo. Os donos da casa, que amassavam os adversários, passaram a trocar passes, valorizando a posse de bola praticamente até o fim do primeiro tempo.

2º tempo morno

O Real Madrid não voltou para a etapa complementar com o mesmo ímpeto ofensivo do primeiro tempo. Mais cadenciado, o time pouco assustou o goleiro Asenjo. As trocas promovidas pelas duas equipes, como a entrada de Vinícius Jr no lugar de Rodrygo, pouco mudaram no enredo da partida. Curiosamente, o segundo gol do Real Madrid começou a ser construído aos 27 minutos do segundo tempo. Em lance duvidoso, Sergio Ramos foi derrubado e o árbitro Hernández Hernández marcou pênalti. Na cobrança, o capitão espanhol apenas rolou para Benzema, que empurrou para o fundo das redes. O juiz, entretanto, viu invasão do atacante e mandou repetir a cobrança.

Na segunda tentativa, o próprio Benzema foi para a bola. E na cobrança ele não perdoou. Com um forte chute rasteiro, ele acertou o canto direito de Asenjo, que até acertou o canto, mas não alcançou o chute. Pouco depois, Kroos ainda acertaria um petardo no travessão.

Quando a partida parecia se encaminhar para uma vitória tranquila para os donos da casa, Iborra, aos 38 minutos, acertou cabeçada de rara beleza, diminuindo para o Villareal.

O tempo, porém, estava a favor do Real Madrid. Com a vantagem no marcador, e o empate no Camp Nou, o título espanhol se aproximava dos merengues a cada minuto. Valentes, os visitantes se esforçaram para jogar água no chopp dos donos da casa. O Villareal criou pelo menos duas oportunidades claras de gol. Em uma delas, Courtois operou dois milagres consecutivos e depois viu Iborra chutar para fora dentro da pequena área.

Aos 49 minutos, o Real Madrid ainda teria um gol anulado. Isso, entretanto, não impediu a festa merengue no gramado após o apito final. Agora, o time de Zinedine Zidane foca na Liga dos Campeões. No dia 7 de agosto, a equipe enfrenta o Manchester City fora de casa, precisando vencer por dois gols para passar às quartas de final.

