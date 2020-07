Com mais 279 casos em 24h, Acre tem quase 18 mil infectados por coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, anuncia mais 279 casos de contaminação por Covid-19 no estado, nesta quarta-feira, 22. Desse modo, em 24 horas, o número de infectados no Acre subiu de 17.700 para 17.979 pessoas com a doença.

Mais 1 morte foi registrada, sendo de um homem de 75 anos, morador de Cruzeiro do Sul. Portanto, o número de óbitos subiu para 470, em todo o estado.

