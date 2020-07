Com mais de 200 curados do coronavírus em 24h, AC chega a quase 14 mil altas

Em apenas 24 horas no Acre, 201 pessoas foram curadas do coronavírus, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

As informações estão no Boletim Epidemiológico desta terça-feira (28). Ao todo, 13724 acreanos já receberam alta médica.

São 19.132 diagnósticos já confirmados da doença em todo o Estado e 500 óbitos.

Confira a situação epidemiológica nos municípios acreanos:

