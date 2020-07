Como estão os atores que faziam Família Dinossauro, 26 anos depois?

Uma série de TV que conquistou o coração de muita gente foi a icônica Família Dinossauro, um seriado puro e inocente que pode ser visto em família e marcou a infância de muita gente. Iniciada em 1991, a série perdurou até 1994. O cenário escolhido é a era dos dinossauros. Na história, os dinossauros dominam o mundo e eles utilizam sátiras para retratar coisas cotidianas e sua importância no planeta. Todos conhecem os nomes de cada personagem. Conheça agora os atores por trás da fantasia da Família Dinossauro.

Stuart Pankin é o ator que interpreta Dino, o pai de família medroso que precisa enfrentar seus temores para manter a família unida. Resmungão, o dinossauro só faz as coisas obrigado pela esposa e enfrenta os perigos da selva para cuidar da casa. Depois que acabou o seriado, o ator conseguiu bons papéis em alguns filmes e ainda está no ramo da atuação, 26 anos após o fim da série.

Jéssica Walter é a Fran no seriado, esposa do Dino, ela precisa segurar as rédias para que a família siga no caminho certo, muito amorosa, a mãezona é adorada pelo filho mais novo que sempre diz que a mamãe é melhor que o pai. Jéssica não teve muita sorte depois do fim do seriado, ela fez alguns papéis sem relevância e hoje segue com projetos pessoais.

Jason Willinger era carismático Bob, filho mais velho do casal. Um menino cheio de questionamentos e dúvidas, ele sempre pensava o lado bom das situações e usava o cérebro para ter a resposta certa para tudo. Apesar de seu talento ele não teve tanto sucesso na atuação, o ator virou dublador, mas não teve nenhuma dublagem relevante.

Sally Sturthers era a Charlene na série, uma menina vaidosa que sempre se importava com a beleza, a menina sentia ciúmes do irmão com os pais. Depois que a série acabou ela alavancou na carreira de atriz e participou de projetos relevantes.

Kevin Clash era o Baby, filho caçula do casal. O menino era agitado, como não foi planejado foi rejeitado pelo pai no início, mas depois se tornou o xodó da família. Baby é um dos personagens mais amados. O ator que o interpretava conseguiu bons papéis como dublador ele foi por muitos anos o dublador de uma personagem da Vila Sésamo.

