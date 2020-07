Confira a lista de indicados ao Emmy 2020

O Emmy 2020 divulgou, nesta terça-feira (28/7), os indicados aos principais prêmios do “Oscar da Televisão”. O anúncio foi feito por meio de uma transmissão ao vivo no YouTube.

Confira a lista do Emmy 2020:

PUBLICIDADE

Ator em série de drama

Jason Bateman – OZart

Sterling k brown – this is us

Steve CArell – The Morning Show

BRian Cox – Succession

Billy Porter – Pose

Jeremy Strong – Succession

Atriz em série de drama

Jennifer Aniston – The Morning Show

Olivia Colman – The Crown

Jodie Comer – Killing Eve

Laura Linney – Ozark

Sandra Oh – Killing Eve

Zendaya – Euphoria

Reality Show

The Masked Singer

Nailed It

Ru Paul’s Drag Race

Top Chef

The Voice

Melhor Ator em minissérie

Jeremy Irons – Watchmen

Hugh Jackman – Bad Education

Paul Mescal – Normal People

Jeremy Pope – Pose

Mark Ruffalo – I Know This Much is True

Melhor atriz em minissérie

Cate Blanchett – Miss America

Shira Hass – Nada Ortodoxa

Regina King – Watchmen

Octavia Spencer – Self made

Kerry Washington – Little Fires Everywhere

Melhores minisséries

Little Fires Everywhere

This is America

Unbeliveble

Nada Ortodoxa

Watchmen

Melhores séries de comédia

Curb YouR Enthusiasm

Dead to Me

The Good Place

Insecure

The Kominsky Method

Maise

Shits Creek

What We Do in Shadows

Melhor séries de drama

Better Caul Saul

The Crown

The Handmaid’s Tale

Killing Eve

The Mandalorian

Ozark

Stranger Things

Succession

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários