Conheça a mulher mais ciumenta do mundo e o que ela faz com o noivo

Debbi é uma britânica de 42 anos que foi eleita a mulher mais ciumenta do mundo. E o que ela faz com o noivo é inacreditáve

Se você tem uma namorada ciumenta, agradeça a Deus todos os dias por ela não ser como Debbi Wood. Diagnosticada com ‘Síndrome de Ciúmes Delirante’, o comportamento dela com o noivo Steve Wood é completamente paranoico.

Debbi contou que possui uma doença psicológica rara, chamada Síndrome de Otelo. Por conta disso, têm hábitos absolutamente controladores.

PUBLICIDADE

A britânica acredita que em um relacionamento amoroso, você deve ter olhos apenas para o seu parceiro ou parceira. Após um outro relacionamento de 10 anos, que teve quando ainda residia nos Estados Unidos, a mulher saiu traumatizada.

O noivo Steve aceita os caprichos e acredita que, uma vez que são almas gêmeas e sua noiva é muito especial, o comportamento paranoico da mulher é um detalhe que pode ser superado. Ele contou que já passaram por muitas situações delicadas, mas que tudo sempre acabou bem.

Debbi tem atitudes controladoras que ultrapassam os limites do ciúme em qualquer relação amorosa: ela o proibiu de assistir qualquer programa de TV onde apareçam outras mulheres, mesmo que seja um telejornal.

Também instalou softwares no celular e no computador pessoal de Steve para que ele não tenha acesso a sites pornográficos ou qualquer outro conteúdo que tenha fotos de mulheres, nuas ou não. Sua rotina diária inclui verificar várias vezes os canais de comunicação de Steve, como redes sociais, e-mails etc. mas isso não é tudo.

A mulher conta o tempo que o noivo leva para ir resolver alguma coisa na rua e imprevistos não são aceitáveis. Acredite: ela usa um detector de mentiras para comprovar tudo que Steve fala.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários