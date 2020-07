Conheça as 10 vítimas do coronavírus registradas nesta quarta-feira no Acre

Foram cinco pessoas do sexo masculino e cinco do feminino, com idades entre 45 e 80 anos

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) registra 10 óbitos por coronavírus nesta quarta-feira (15), saltando de 436 para 446 o número de pessoas que morreram pela covid-19, sendo 5 pessoas do sexo masculino e 5 do sexo feminino, com idades entre 45 e 80 anos. Destes, 5 são de Rio Branco, 1 de Porto Acre, 3 de Cruzeiro do Sul e 1 de Mâncio Lima.

Os óbitos do sexo masculino são:

L. M. O., de 68 anos, internado no Into-AC no dia 6 de julho e falecido no dia 13 do mesmo mês, em Rio Branco. Ele era de Porto Acre.

F P. S., de 66 anos, que deu entrada no Hospital do Juruá no dia 25 de junho e morreu no dia 11 de julho, em Cruzeiro do Sul.

E. P. S., de 81 anos, que deu entrada no Hospital do Juruá no dia 11 de julho, tendo falecido no dia 15 do mesmo mês, em Cruzeiro do Sul. Ele era de Mâncio Lima.

J. A. A. F., de 71 anos, internado no Hospital Santa Juliana, no dia 1 de julho e falecido no dia 12 do mesmo mês, em Rio Branco.

Os óbitos do sexo feminino são:

L. F. S., de 75 anos, internada no Hospital do Juruá no dia 11 de julho e falecida no mesmo dia, em Cruzeiro do Sul.

M. J. A. S., de 70 anos, que deu entrada no Hospital do Juruá no dia 9 de julho e faleceu no dia 15 do mesmo mês, em Cruzeiro do Sul.

F. P. S., de 59 anos, que foi internada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco no dia 13 de julho e falecida no dia 15 do mesmo mês, em Rio Branco.

D. C. S. F., de 45 anos, internada no Hospital Santa Juliana no dia 13 de julho e falecida no dia 14 do mesmo mês, em Rio Branco.

M. M. C. C., 78 anos, que deu entrada no Hospital Santa Juliana no dia 9 de julho, tendo falecido no dia 13 do mesmo mês, em Rio Branco.

M. E. L. C., de 80 anos, internada no Hospital Santa Juliana no dia 28 de junho e falecida no dia 11 de julho, em Rio Branco.

