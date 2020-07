Conheça as quatro vítimas de coronavírus registradas no Acre neste sábado

São 3 pessoas do sexo masculino e 1 do sexo feminino, com idades entre 81 e 90 anos

Mais 4 pessoas morreram em decorrência da Covid-19, passando de 387 para 391 o número oficial de mortos pela doença. São 3 pessoas do sexo masculino e 1 do sexo feminino, com idades entre 81 e 90 anos, sendo 1 de Rio Branco, 1 de Cruzeiro do Sul, 1 de Sena Madureira e 1 de Feijó.

A Sesacre retifica a informação contida no boletim desta sexta-feira, 3, sobre a vítima com as iniciais E.A.L, de 79 anos. Ela era moradora de Porto Acre e não de Plácido de Castro, como anunciado.

Os óbitos registrados neste sábado são:

S.B.B.S, de 90 anos. Ela deu entrada no dia 27 de junho no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito nesta sexta-feira, 3. Era moradora de Feijó.

R.A.F de 88 anos. Ele deu entrada no dia 15 de junho no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito neste sábado, 4. Era residente de Cruzeiro do Sul.

F.G.T de 89 anos. Ele deu entrada no dia 23 de junho no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-Ac) e veio a óbito nesta sexta-feira,3. Era morador de Rio Branco.

A.T de 81 anos. Ele deu entrada no dia 19 de junho no Into e veio a óbito no dia 2 de julho. Era morador de Sena Madureira.

