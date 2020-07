Conselheira do TCE, Naluh Gouveia pede socorro às autoridades por conta das queimadas

"Acontece que além do fumacê, tem a pandemia do coronavírus", explicou

A ex-deputada estadual e atual conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), Naluh Gouveia, usou as redes sociais nesta segunda-feira (20) para reclamar das queimadas que cobrem os céus acreanos em meio à pandemia do Coronavírus.

A conselheira relatou que nesse período do ano sempre houve problemas com relação às queimadas. “Sempre tivemos problemas nessa época do ano. Acontece que além do fumacê, tem a pandemia do coronavírus”, explicou.

Gouveia, que atua nos órgãos de controle, destacou que é necessário uma atuação mais precisa e eficiente do Ministério Público Estadual (MPE). “Se recorro à essa instituição é porque acredito, mas confesso que está difícil morar no Acre. Socorro”, argumentou.

