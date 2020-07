Consultorias gratuitas para empresas acreanas

Por meio de uma grande parceria entre Sebrae, FIEAC e sindicatos industriais, empresas que tiveram faturamento de até R$ 4,8 milhões em 2019 poderão receber, gratuitamente, importantes consultorias em diferentes áreas. A iniciativa, que faz parte do Plano Plurianual (PPA) do Sebrae, visa ajudar os empreendedores acreanos a superar as dificuldades impostas pela pandemia.

O portfólio inclui consultorias nas áreas de gestão da produção, licenciamento ambiental, eficiência energética, formação de preços de vendas, gestão de resíduos da indústria, gestão empresarial e outras. Há, ainda, assessorias para acesso ao crédito, para revisão dos leiautes e procedimentos para Saúde e Segurança no Trabalho e dos usuários, atendendo aos protocolos contra a Covid-19, para elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), para Marketing e Mídias Digitais, entre outras opções.

PUBLICIDADE

De acordo com o presidente da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC) e do Conselho Deliberativo do Sebrae, José Adriano, a pandemia acabou atrapalhando o andamento dos trabalhos do PPA, mas o formato de execução dos projetos foi rediscutido e agora é necessário colocá-los em prática.

“Essa é uma proposta para as empresas e deve ajudar consideravelmente todos que acessarem essas consultorias e assessorias, que são absolutamente gratuitas. As demandas, vale frisar, foram levantadas pelos próprios segmentos da iniciativa privada. Esperamos que o máximo possível de empreendimentos seja contemplado e, com isso, minimize em seus negócios os impactos negativos provocados pela pandemia da Covid-19”, ressalta José Adriano.

O gerente de Atendimento do Sebrae, Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, diz que a instituição tem se empenhado para auxiliar da melhor forma possível os empresários e atendê-los em diversas demandas, enfatizando, ainda, que todas essas consultorias são realizadas sem nenhum custo para os empreendedores.

As empresas interessadas em participar das consultorias e assessorias devem realizar a inscrição preenchendo o formulário eletrônico no link a seguir: https://bit.ly/2WKA0Np.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários